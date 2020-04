Confindustria dona attrezzature mediche all'ospedale Cannizzaro

Confindustria Catania ha effettuato ieri la donazione di due ventilatori polmonari meccanici da trasporto e di un defibrillatore, con tutto il corredo delle attrezzature connesse, all’ospedale Cannizzaro di Catania. Mentre mascherine FFP2, tute per la protezione individuale e un dispositivo di ozonizzatore sono stati messi a disposizione dei volontari dell’organizzazione no profit “Misericordia Porto di Catania”.

“La solidarietà e il sostegno ai pazienti e alle fasce più deboli non possono fermarsi - spiega il presidente degli industriali etnei Antonello Biriaco-. In questo momento così difficile abbiamo sentito il dovere di dare un contributo concreto sostenendo le attività di cura e assistenza ai malati che stanno impegnando senza sosta medici, infermieri e volontari ai quali va il ringraziamento di tutti noi. Anche il più piccolo contributo, oggi più che mai, può risultare fondamentale per fronteggiare l’onda d’urto causata da questa terribile epidemia”.

"I ventilatori sono destinati ai pazienti Covid-19 che richiedono una intensità medio-alta di cure – spiega il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro dott. Salvatore Giuffrida – e vanno a integrare le dotazioni che stiamo mettendo in campo per offrire la migliore assistenza ai pazienti. A loro nome, e dando voce a tutti i nostri operatori, esprimo profonda riconoscenza a Confindustria Catania per questo atto di generosità".