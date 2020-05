Mascherine, tute e gel donate al Cannizzaro dall’Università di Catania

Non si ferma la macchina della solidarietà e del sostegno agli operatori dell’ospedale Cannizzaro, impegnati nella lotta all’emergenza epidemiologica, in particolare attraverso la donazione di presìdi contro la diffusione del virus. Un rilevante contributo lo ha ricevuto dall’Università di Catania, che ha fornito gratuitamente 600 tute protettive e 500 mascherine ffp2 certificate.

Alla farmacia del Cannizzaro, diretta dalla dottoressa Agata La Rosa, sono stati anche consegnati cento litri della soluzione idroalcolica prodotta ad hoc dal laboratorio universitario e utilizzata per l’igienizzazione negli ambienti ospedalieri. "Ringrazio il Magnifico Rettore prof. Francesco Priolo – afferma il dott. Salvatore Giuffrida, direttore generale del Cannizzaro – per il concreto sostegno che l’Ateneo, valorizzando il suo patrimonio di competenze, mette a disposizione delle strutture sanitarie per contribuire alla cura dei pazienti e alla tutela del personale impegnato nell’emergenza. La dotazione di dispositivi di protezione individuale è una esigenza fondamentale, che si riesce a garantire efficacemente anche grazie al concorso sinergico delle istituzioni". Altre 500 mascherine protettive sono state offerte all’unità operativa di ostetricia e ginecologia dal gruppo Pharmanutra e, d’intesa con il direttore professor Paolo Scollo, sono destinate al gruppo parto dell’ospedale.