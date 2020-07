Donazione plasma Mascalucia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

In data 24 giugno 2020 il Gruppo donatori di sangue FRATRES di Mascalucia, con sede in Corso Michelangelo 1/A, ha dato il via ad un periodo di giornate di donazione Plasma che vanno ad incrementare il calendario di raccolta del sangue intero. Le prossime giornate di Raccolta del Plasma saranno il 22 Luglio, il 26 Agosto ed il 16 Settembre. In questo periodo di emergenza Sanitaria Nazionale legata alla, ormai nota, pandemia Covid-19, Il Gruppo FRATRES, al fine di ridurre al minimo il rischio di assembramenti, ha istituito un sistema di prenotazione per fasce orarie sia per le giornate di raccolta sangue intero che per le giornate di raccolta plasma.