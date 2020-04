Donazioni di Dolfin e Sibeg ridistribuite dalle Misericordie

Sono oltre 100 le uova di Pasqua prese in carico ieri dalla Misericordia di Nicolosi, donate dall'azienda Dolfin di Riposto per il tramite del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Continuano così le azioni solidali da parte di molte aziende del catanese a favore delle famiglie bisognose del territorio e che, a causa del lockdown da Coronavirus, hanno visto aumentare le proprie difficoltà economiche. Braccia, gambe e motore di gran parte di queste iniziative sono le Misericordie del Comitato Provinciale di Catania che in queste ore - tra volontari e giovani del Servizio Civile Universale - supportano chi ha più bisogno. A livello nazionale, sono 11 mila le uova di cioccolato donate dall'azienda dolciaria siciliana alla Protezione Civile, poi distribuite attraverso l'impiego del volontariato locale e di enti istituzionali.Le uova offerte oggi alla Misericordia saranno destinate ai bambini di Nicolosi, appartenenti alle famiglie più in difficoltà attraverso un'azione sinergica con la Caritas parrocchiale. Negli scorsi giorni era stata la Sibeg di Catania ad aver donato alla stessa Misericordia diverse confezioni di bevande e di acqua destinate ai più bisognosi.

