Donna vittima di stalking si salva grazie ad un messaggio su WhatsApp

Aveva reso impossibile la vita della convivente, con aggressioni fisiche e verbali. Più volte la donna era dovuta ricorrere alle cure dei medici ed alla fine aveva deciso di andare via di casa, credendo però alle sue promesse di cambiamento, prive di fondamento.

A questo punto, ha deciso di lasciarlo e di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Gravina di Catania per denunciare e raccontare le vicissitudini di quella tormentata storia d’amore. Ad accogliere ed ascoltare la vittima un maresciallo donna che, per rassicurarla, alla fine della stesura della denuncia le ha fornito il proprio numero di telefono cellulare.

Accorgimento che l’altra notte le è stato fondamentale per chiedere aiuto al maresciallo, tramite un messaggio su WhatsApp, in quanto l’ex era entrato in casa per minacciarla, aggredirla e intimarle di vestirsi e seguirlo. Il maresciallo, ricevuto il messaggio, ha immediatamente attivato la centrale operativa della compagnia di Gravina che ha inviato sul posto un equipaggio del nucleo Radiomobile che, oltre a bloccare ed ammanettare l'uomo, ha accertato come lo stesso poco prima avesse sfondato a calci la porta di casa, per entrare nell’immobile ed aggredire la poveretta.

Colpevole, secondo la versione fornita dall’aggressore, di nascondere in casa un amante. La donna, visitata dai medici del pronto soccorso del Policlinico di Catania, struttura in cui è attivo un servizio di “codice rosa” dedicato proprio alle donne vittime di violenza, è stata giudicata affetta da traumi in diverse parti del corpo, guaribili in una decina di giorni. L’arrestato, il pregiudicato catanese R.P. di 47 anni, dopo una notte passata in camera di sicurezza, è stato messo agli arresti domiciliari.