Polizia e vigili del fuoco salvano due donne cadute in un dirupo con l'auto

Nella serata del 2 settembre la polizia ha ricevuto una segnalazione in merito ad un’auto, con a bordo due donne, precipitata in un burrone nei pressi del centro commerciale Auchan. L'auto era effettivamente finita in una scarpata profonda circa 5 metri e c'erano già sul posto i pompieri, in procinto di calarsi nel dirupo per dare aiuto alle due donne, immobili e terrorizzate.

I poliziotti hanno proceduto al salvataggio delle due donne, uno sostenendo una corda e l’altro calandosi insieme ad un vigile del fuoco nella scarpata, raggiungendo nel minor tempo possibile le due signore e prestando loro soccorso. Le donne, una volta tratte in salvo e tranquillizzate, sono state spostate all’interno del parcheggio del centro commerciale, dove il personale del 118 le ha trasportate presso il nosocomio Garibaldi per le cure del caso. Anche l’agente calatosi nel burrone è stato accompagnato in ospedale, dove gli è stato rilasciato un referto con prognosi di 5 giorni.