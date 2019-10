Nessun risarcimento danni per la dottoressa violentata a Trecastagni

L'assicurazione ha negato un risarcimento alla dottoressa Serafina Strano, vittima il 18 settembre 2017, di violenza presso la guardia medica di Trecastagni. La direzione strategica dell'Asp, ha conferito l’incarico a un legale esterno di avviare ogni utile azione nei confronti della compagnia assicurativa Allianz.

"Sono state ravvisate diverse inadempienze - riferisce l'Azienda Sanitaria Provinciale - che non ha fornito all’Asp di Catania nessuna comunicazione sulla procedura di indennizzo. Solo in maniera informale, perché esibito dall’interessata agli Uffici, l’Azienda sanitaria di Catania è venuta a conoscenza della reiezione dell’indennizzo, con motivazioni assolutamente infondate. L’ufficio legale, il 26 settembre 2017, ha richiesto alla compagnia assicurativa Allianz, che al tempo assicurava l’Asp per la polizza infortuni, di aprire il sinistro, allegando tutta la documentazione e la denuncia sporta alla competente autorità giudiziaria. La richiesta è stata reiterata il 13 ottobre 2017. Il 25 maggio 2018 gli uffici hanno, inoltre, provveduto a inviare ad Allianz il verbale della commissione medica di verifica relativo alle condizioni di salute della dottoressa Strano ed hanno nuovamente sollecitato la definizione della pratica. Contrariamente a quanto previsto nel contratto di assicurazione nessuna comunicazione, prospetto informativo, riepilogo dei sinistri non è stato mai inviato da Allianz all’Asp di Catania. È necessario sottolineare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, non si è verificata nessuna prescrizione".