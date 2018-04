Doveva trovarsi ai domiciliari, beccato dalla polizia in giro: arrestato

Arrestato dalla polizia un pregiudicato catanese Giuseppe Di Stefano per il reato di evasione. L'uomo, infatti, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelativa degli arresti domiciliari, è stato riconosciuto e, quindi controllato, mentre si trovava su strada, all’esterno della propria abitazione. Di Stefano, su disposizione del Pm di turno, è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.