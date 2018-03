Nascondeva armi e droga, arrestato dalla squadra mobile a San Cristoforo

La squadra mobile di Catania, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ieri sera nel rione di San Cristoforo, ha arrestato Filippo Fazio, pregiudicato. E' ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di cocaina e marijuana nonché di detenzione abusiva di munizionamento di armi.

Dopo, infatti, perquisizione personale, sono stati rinvenuti e sequestrati: 1 involucro di cocaina per un peso complessivo di grammi 0,7 circa, 1 involucro di cocaina per un peso complessivo di grammi 5,3 circa, 1 involucro di marijuana per un peso complessivo di grammi 12 circa e la somma di euro 60 in banconote di vario taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha, altresì, consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 20 involucri di marijuana per un peso complessivo di grammi 220 circa, una bilancia di precisione, 8 proiettili calibro 9x21, 1 proiettile calibro 7.65 e 34 cartucce marca “fiocchi”, calibro 36. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima disposto dall’Autorità giudiziaria.