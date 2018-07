Droga, finta pettorina della Municipale e una carabina: controlli della polizia

Nell'ambito della quotidiana attività istituzionale della polizia di Stato, il commissariato di Acireale con la collaborazione di diversi equipaggi del Nucleo Prevenzione Crimine di Catania, ha condotto una articolata attività preventiva di controllo del territorio e di repressione dei reati in genere. Sono state effettuate alcune perquisizioni domiciliari a carico di persone con pregiudizi penali, anche con l’ausilio di personale della Sezione Investigativa.

Durante un controllo all’interno di un’abitazione privata è stata ritrovata della “marijuana” nonché, occultata in un cassetto, una pettorina riportante la scritta 'Polizia Municipale'. Per quanto sopra si procedeva a denunciare in stato di libertà C.S. (classe 96) per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia.

Ulteriore attività veniva scolta a seguito di aggressione ad una coppia di coniugi da parte di un vicino di casa scaturita per futili motivi. In particolare le pattuglie, inviate tempestivamente sul luogo, hanno accertato che poco prima, a seguito di un diverbio tra condomini, era scaturita una accesa lite, nel corso della quale uno dei coniugi era stato ferito alle gambe con un bastone da un condomino. L’aggressore, subito rintracciato, veniva indagato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate.

Inoltre, sempre durante il controllo di Polizia si è accertato che l’aggressore, già detentore di una Carabina cal9, l’aveva ceduta ad un soggetto privo di titolo per la detenzione. L’arma veniva immediatamente rintracciata e sequestrata presso il domicilio di un familiare dell’uomo, abitante in Aci Catena che veniva denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo.