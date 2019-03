Spaccio e furto aggravato, polizia arresta 24enne

La polizia ha arrestato il catanese Antonino Mattia Vitale, 24enne, per furto aggravato e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri sera, il personale del commissariato di Librino ha dato esecuzione al provvedimento nei confronti di Vitale, per cumulo di pene, con condanna definitiva ad anni 3 di reclusione e 18.200,00 euro di multa, per spaccio in concorso di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

Eseguiti gli adempimenti di rito, Vitale è stato posto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione per scontare il periodo residuo di pena alla quale è stato condannato.