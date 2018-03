Spaccio di droga e furto: tre arresti della squadra mobile

Tre arresti della squadra mobile di Catania. Sono finiti in manette Alfio Sorrentino, 34enne pregiudicato, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emsesso dalla Procura presso la Corte di appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali. L'uomo dovrà espiare la pena residua di un anno, sei mesi e 25 giorni di reclusione per furto aggravato.

Arrestato anche Graziano Denaro, 28 anni, pregiudicato per reati in materia di droga. Il giovane, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di appello etnea, dovrà scontare sette anni, 10 mesi e 19 giorni di reclusione.

Salvatore Gangi, pregiudicato, 29enne, destinatario di un ordine esecuzione – decreto magistrato di sorveglianza sospensione provvisoria detenzione domiciliare con conseguente carcerazione, emessodalla Procurapresso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovvrà espiare la pena della reclusione fino al 3 agosto del 2018 per il reato di furto aggravato.