Trovato con droga nascosta in auto e in casa, preso pusher a Ramacca

I carabinieri hanno arrestato un 35enne di Ramacca per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



L’uomo, in particolare, era stato fermato a bordo della sua auto dall’equipaggio della gazzella che aveva notato il suo atteggiamento fin troppo guardingo e nervoso ed infatti, sottoponendolo a perquisizione lo hanno trovato in possesso di cinque dosi di marijuana e di 213 euro chiaramente riferibili alla vendita di droga.



I militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo trovando in varie stanze, affinché venisse meglio nascosta, altri 150 grammi di analoga sostanza stupefacente, già confezionata in dosi per la vendita al minuto.

L’arrestato è agli arresti domiciliari.