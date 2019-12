Va in giro con oltre 100 grammi di coca nelle mutande, preso pregiudicato

I carabinieri della “squadra Lupi” hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 53enne Daniele Carmelo Zappalà.Transitando nei pressi dello svincolo della tangenziale “Paesi Etnei” proprio dinnanzi un distributore di carburanti, avevano notato a bordo di uno scooter la presenza dello signore in questione, loro vecchia conoscenza, che si trovava all’interno dell’area di servizio che, dal suo atteggiamento, sembrava stesse aspettando qualcuno.

I militari non si sono fatti pregare ed hanno così proceduto al controllo chiamando un’altra pattuglia. L’uomo che, in passato, era stato coinvolto in reati in materia di droga, vistosi in trappola e per alleviare la propria posizione, ha consegnato spontaneamente un involucro di plastica che teneva occultato negli slip, contenente 102 grammi di cocaina. L’arrestato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.