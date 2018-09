Droga: ricercato per condanna a 16 anni, beccato al Garibaldi

Il latitante Antonino Arcidiacono, di 38 anni, ricercato per scontare 15 anni di reclusione per spaccio di droga e un altro anno per danneggiamento, è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Catania.

Irreperibile dallo scorso aprile agenti della 'Catturandi' lo hanno catturato all'interno dell'ospedale Garibaldi centro di Catania dove si era recato per sottoporsi a un esame medico. Espletate le formalità di rito, il ricercato è stato condotto in carcere.