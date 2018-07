San Giovanni Galermo, marijuana nascosta in sacchi termosaldati

I carabinieri di nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato Alfio Minnella, 33enne e un 29enne catanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo hanno osservato i due cedere sostanza stupefacente ad occasionali clienti.

Immediatamente intervenuti i militari li hanno bloccati e perquisiti trovandoli i possesso di grammi 30 di cocaina suddivisi 78 dosi e la somma contante euro 600 provento dell’attività illecita. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Successivamente i carabinieri hanno esteso la perquisizione nelle aree limitrofe dove, occultati all’interno di un edificio in stato abbandono, hanno trovato e posto sotto sequestro 10 chili di marijuana debitamente custoditi all’interno di sacchi termosaldati. Per questo rinvenimento sono in corso specifiche attività investigative per rintracciare i “proprietari”.