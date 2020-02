Squadra mobile smantella piazza di spaccio a San Giovanni Galermo

La polizia di Catania ha smantellato una piazza di spaccio. E' in corso, in queste ore, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, l’ esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari a carico di un sodalizio criminale responsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono 14 i destinatari dei provvedimenti restrittivi, di varia natura, appartenenti a un gruppo criminale che gestiva la vendita di marjuana nel popolare rione di San Giovanni Galermo.

In aggiornamento