Droga nascosta nel canale di scolo di un palazzo, arrestato

Ieri mattina, intorno alle ore 12.45, agenti delle volanti, passando da piazza Bellini, nel vecchio quartiere “San Berillo”, hanno bloccato un gambiano C.S. che poco prima si era repentinamente allontanato alla vista degli stessi.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di marijuana per un peso complessivo di grammi 22, ben occultata in un canale di scolo del muro di cinta di un palazzo in cui lo stesso era stato fermato, e una somma di denaro, sicuro provento dell’attività di spaccio.