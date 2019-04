Tossico tormenta padre e fratello per comprare droga: arrestato

Un 49enne di Riposto, tossicodipendente,tormentava i propri familiari, rendendo loro la vita impossibile. Aveva preso di mira in particolare il padre vedovo ed il fratello, per ottenere giornalmente il denaro necessario all’acquisto della droga e per soddisfare le proprie esigenze personali. L’escalation degli episodi, sfociati in minacce di morte, percosse e danneggiamento degli arredi di casa, era sfociato in un decreto di allontanamento dai luoghi frequentati dalle vittime, che è stato purtoppo ignorato dall'uomo.

Non potendo più tormentare il padre, nel frattempo ricoverato in una struttura sanitaria per l’insorgere di una grave patologia, ha perseguitato il fratello infrangendo di fatto gli obblighi impostigli dalla misura cautelare. I militari hanno accertato le violazioni dell’indagato tramite servizi di pedinamento ed osservazione. Si trova ora nel carcere di piazza Lanza.