Nascondeva in casa droga e documenti rubati: pregiudicato in manette

I carabinieri di Librino hanno arrestato il 22enne catanese Simone Alessandro Russo, già ristretto ai domiciliari, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

I militari, a seguito di indagini, hanno fatto irruzione la scorsa notte nell’abitazione del detenuto luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: 100 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte allo smercio, nonché dei documenti di identità e carnet di assegni, risultati rubati nel lontano febbraio del 2009. L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.