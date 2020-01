Via Etnea, la polizia scova due ladri

Due furti sono avvenuti nel salotto buono della città. In via Etnea gli agenti del commissariato hanno scovato un cittadino nigeriano, di 23 anni, autore di un furto ai danni di un giovane a cui aveva rubato lo smartphone e una somma di denaro. Si chiama Happy Ewugiaren ed è indagato. L'uomo era stato già arrestato lo scorso 9 gennaio dai “Falchi” della Squadra Mobile per una rapina consumata in corso Italia ai danni di una donna.

Sempre nella giornata di ieri è stato indagato un individuo responsabile del reato di furto aggravato.

L'uomo aveva rubato diverse confezioni di profumo all'interno di un esercizio commerciale. Dalla visione del sistema di video sorveglianza i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del reato, peraltro già noto per i suoi precedenti.