"Due mascherine monouso 60 euro", la segnalazione

A scattare la foto è Enzo Bontempo, che ieri si è recato in farmacia per acquistare i presidi di protezione necessari per recarsi in una struttura di ricovero per anziani: "Sono praticamente introvabili - ha spiegato a Catania Today - l'unica farmacia dove le ho trovate me le ha vendute per 59,80 euro. Che io mi ricordi, il costo si aggirava intorno ai 5 euro, essendo tra l'altro dispositivi monouso anche se hanno un fattore di protezione più alto. Ho chiesto anche se fossero detraibili e mi è stato risposto di no". Lo scontrino non riporta il nome dell'articolo, ma una generica descrizione "farmaco". Il sospetto è che senza adeguati controlli delle autorità preposte si possa innescare un aumento ingiustificato dei presidi medico-chirurgici più richiesti durante l'emergenza coronavirus.