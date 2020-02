Duplice omicidio alla Piana, Confagricoltura: "Tutelare le imprese agricole"

"La tragica morte di due persone e il grave ferimento di una terza sono fatti terribili e ingiustificabili e testimoniano il livello di allarme, esasperazione e paura che si vive nelle campagne della Piana di Catania a causa dell’insicurezza”. Lo afferma in una nota il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi, esprimendo cordoglio e sconcerto per il grave fatto di sangue accaduto ieri negli agrumeti tra Lentini e Scordia.

"Adesso è il momento del dolore e della riflessione ma subito dopo sarà necessario mettere in campo misure di contrasto alla criminalità che danni malversa gli imprenditori agricoli. Un fenomeno che abbiamo già denunciato sia come Confagricoltura sia come Agrinsieme, l’ultima volta a fine 2019 durante un vertice in Prefettura a Catania. Auspichiamo l’impiego di più uomini delle forze dell’ordine nelle campagne e sollecitiamo altresì l’impego di nuove tecnologie per la sorveglianza e più controlli nei mercati e nelle strade della città e della provincia per sconfiggere l’odioso fenomeno della vendita abusiva di arance e di altri prodotti agricoli", ha concluso Selvaggi.