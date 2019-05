Giarre, stop provvisorio al ritiro dei rifiuti ingombranti

Sarà sospeso fino a domani, sabato 11 maggio, il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti nel comune di Giarre, in seguito al diniego della piattaforma che nei giorni scorsi aveva rifiutato i carichi, dovuto a un problema di natura amministrativa. La Dusty si è vista costretta a non poter conferire i rifiuti ingombranti già caricati sul mezzo dedicato, né a poterne ritirare altri, avendo ricevuto la comunicazione da parte dell'ente gestore dell'impianto.

Il servizio di smaltimento presso lo stabilimento sarà ripristinato giorno 13, così come rassicurato dall'amministrazione comunale, su disposizioni dell'assessore alle politiche ambientali Santo Oliveri. Per non arrecare ulteriore disagio alla cittadinanza, la Dusty ha provveduto a contattare i singoli utenti che si erano già prenotati, rinviando il ritiro a una nuova data concordata. Inoltre, per evitare l'abbandono dei rifiuti ingombranti sulle vie principali, la Dusty invita la cittadinanza alla massima collaborazione chiedendo di non esporre in strada i propri ingombranti, nell'attesa che vengano ritirati.