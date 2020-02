Dusty, le iniziative a Gravina per la differenziata

Per spronare i residenti di Gravina di Catania a fare una corretta raccolta differenziata, la Dusty di concerto con l’amministrazione comunale, attuerà nel mese di marzo una serie di iniziative che riguardano gli utenti domestici e le scolaresche.

Iniziativa scolastica “L’ora della differenziata”

Dall’1 al 31 marzo 2020, Dusty indirà una competizione denominata “L’ora della differenziata… più differenzi, più vinci!” in cui sarà premiata la classe che conferirà di più, aggiudicandosi nr. 1 (uno) buono pizza per ogni componente della classe. Il buono comprende anche una lattina di bibita a scelta, che potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 marzo 2020, presso l’esercente convenzionato la Pizzeria Gramsci (in via Gramsci, 89/A). Il buono omaggio potrà essere utilizzato solo dal lunedì al venerdì. Come funziona la competizione: Il rifiuto differenziato dovrà essere conferito negli appositi mastelli, che verranno collocati all’ingresso della scuola, previa registrazione da parte dei responsabili della Dusty, tra le seguenti frazioni: organico, carta e cartone, plastica, metalli e vetro. L’azione sarà coadiuvata dai volontari dell’associazione Economia Circolare. L’originalità dell’azione proposta è data dalla struttura stessa dell’iniziativa perché giocando, si acquisiscono le regole in modo semplice e divertente e si scoprono metodi nuovi sulla gestione del rifiuto. Ciò che la rende innovativa è la premialità, perché è lo sprone ad impegnarsi.

Iniziativa "svuota la cantina".

Per tutti gli altri utenti residenti a Gravina di Catania che nei giorni 7, 14, 21 e 28 marzo, vorranno aderire all’iniziativa “Svuota la cantina" che si svolgerà nell’area mercatale del centro commerciale Katanè (dalle 8:00 - 12:00), potranno aiutare anche le scuole per l’assegnazione del buono pizza, smaltendo i rifiuti ingombranti (es. divani, materassi, tavoli). Infatti, se al momento del conferimento pronuncerete la frase magica “mi manda il DUT”, il quantitativo di rifiuto smaltito verrà assegnato alla classe! Un beneficio che vale anche per coloro che chiamando il numero verde 800-164722, prenoteranno il ritiro gratuito a domicilio di un RAEE (rifiuto apparato elettrico elettronico). È bene precisare che non sarà possibile conferire materiali di risulta, pneumatici, amianto e vernici.