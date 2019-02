Dusty, isola ecologica mobile a Zia Lisa: l'ultima tappa di febbraio

Da lunedì 25 a mercoledì 27 febbraio, l’Isola ecologica mobile Dusty sarà allestita in Via della Regione (nei pressi del civico 11), nel quartiere Zia Lisa, per l’ultima tappa di febbraio dove i catanesi potranno conferire dalle 7.30 alle 14.30: carta-cartoncino-cartone, pile esauste, plastica e plastica dura, vetro, metalli, Raee di piccole dimensioni (possibilmente non superiori ai 24 cm), ed anche la frazione organica (se contenuta nei sacchetti biodegradabili).

Ultimo step del mese di febbraio dell’iniziativa targata Dusty che ha suscitato una grande partecipazione da parte dei catanesi che, nelle varie tappe che ha visto l’isola viaggiare nei vari quartieri della città, si sono presentati “armati” di sacchetti per conferire la differenziata. Per l’organico, le modalità restano invariate: il sacchetto deve essere biodegradabile e non deve contenere fogli di carta, tracce di plastica o altre frazioni che non siano di genere alimentare o vegetale.

Per tutte le altre frazioni della differenziata, sarà sufficiente che vengano separate con cura: plastica e plastica dura; la carta con il cartoncino e il cartone; i Raee possibilmente entro i 24 cm; le bottiglie di vetro vanno conferite senza tappi di plastica o metallo.