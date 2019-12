Rifiuti a San Gregorio, Dusty subentra a Mosema

In seguito all'ordinanza d'urgenza emanata dal sindaco di San Gregorio di Catania Carmelo Corsaro, da giovedì 2 gennaio 2020 e fino al 29 febbraio 2020, la Dusty si occuperà del servizio di igiene ambientale nel comune dell'area metropolitana. L'appalto della durata di 60 giorni, prevede anche il servizio di spazzamento oltre alla raccolta differenziata, il cui ultimo dato dichiarato dalla Srr Catania Area Metropolitana al 30 settembre 2019, è del 32,28 per cento. L'ordinanza d'urgenza si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio, che la Mosema porterà avanti fino al 31 dicembre 2019, in attesa dell'affidamento del servizio settennale che la Srr ha già individuato nell'Ati Dusty srl-Ambiente 2.0, la ditta aggiudicataria della gara.