E-Commerce, “Alibaba” incontra imprenditori e top manager a Catania

Giovedì 21 novembre a partire dalle ore 16.00 a Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 121, “Alibaba Group” leader mondiale dell’ ecosistema e-commerce presenterà le opportunità della sua piattaforma agli imprenditori e ai top manager siciliani. Ad aprire i lavori il sindaco Salvo Pogliese e a seguire gli interventi di Pietro Agen, presidente della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, Pietro Ambra presidente dei giovani imprenditori Confcommercio di Catania e Antonello Biriaco, presidente Confindustria Catania. L’incontro proseguirà con le relazioni di Dario Pettinato, docente di Diritto Internazionale del Commercio dell’Università di Catania, Albert Antonini Mangia Business Development & Marketing Alibaba Group, Manfredi Minutelli, responsabile for CKA & GR for Italy, Spain, Portugal and Greece of Alibaba Group e Lisa Gao, Head of EMEA Business Development of Alibaba.com. I lavori, moderati dal giornalista finanziario Giambattista Pepi, saranno chiusi da Andrea Sambataro, Co-fouder Italings. In conclusione, workshop formativo su Alibaba.com e incontri singoli con le aziende.