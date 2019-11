Edilizia scolastica, Musumeci e Lagalla incontrano gli studenti del Lombardo Radice

Domani, alle ore 11.30, in occasione della “Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole”, il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla porteranno il saluto agli studenti dell’Istituto "Lombardo Radice" di Catania. La data individuta dal ministero é il 22 novembre di ogni anno in ricordo di tutte le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane e per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. La scuola scelta è destinataria di uno dei numerosi interventi di adeguamento sismico finanziati dal governo regionale. In quest'occasione saranno divulgati i dati sull’edilizia scolastica che riguardano i primi due anni della legislatura e quali le prossime azioni da portare avanti per completare la vasta opera di riqualificazione nell'Isola.