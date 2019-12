EDreams, tra le agenzie di viaggi online leader in Europa, svela le destinazioni piu' popolari per Natale 2019 e Capodanno 2020 tramite i dati delle prenotazioni effettuate da gennaio a ottobre sul sito eDreams e attraverso l'APP. In particolare, gli italiani festeggeranno il Natale soprattutto a Londra, con Catania che figura pero' subito al secondo posto. Le altre destinazioni nostrane che si impongono tra le prime dieci sono Milano e Palermo, in sesta e settima posizione. La citta' piu' gettonata per i festeggiamenti di Capodanno e' invece Parigi, ma la classifica delle localita' piu' in crescita vede in testa Napoli, seguita da altre mete con una fama legata al mistero.

"Gli italiani scelgono Catania per il Natale 2019 e il Capodanno 2020! - commenta il sindaco di Catania, Pogliese - E’ un dato che fa da cartina di tornasole della bellezza della nostra città e dell’impegno che stiamo mettendo per il suo rilancio turistico. Il lavoro è tanto e duro ma Catania si sta rialzando! Con l’impegno di tutti ci riusciremo! Ps: giovedì comunicheremo il programma dei due grandi concerti, a costo zero per i catanesi, del 30 e 31 dicembre".