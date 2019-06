Elettra Lamborghini al Centro Sicilia: centinaia di fan per la regina italiana del twerking

Aspettative ampiamente confermate: il ciclone Elettra Lamborghini ha ‘travolto’ i tanti fan che si sono dati appuntamento al Centro Sicilia di Misterbianco. Infatti, ieri, a centinaia hanno affollato l’area eventi del parco commerciale, intonando le canzoni della Lamborghini e filmando con lo smartphone tutte le fasi salienti dell’evento introdotto dal conduttore Gianluca Salerno. La coach di The Voice of Italy è già una delle protagoniste dell’estate con la hit Tocame, ma è l'intero album “Twerking Queen” che sta ottenendo un grande successo, la dimostrazione è stata proprio la grande partecipazione dei fan al firmacopie al Centro Sicilia. Elettra Lamborghini si è concessa pazientemente all’immancabile rito dell’autografo e dei selfie, invitando anche alcune giovani fan ad accennare il twerking. "Con il firma-copie di Elettra Lamborghini chiudiamo in bellezza il ciclo di eventi legati alle celebrazioni per il nostro ottavo compleanno - dice il direttore di Centro Sicilia, Giuseppe Bella -. La prossima settimana, in concomitanza con l'avvio dei saldi estivi, organizzeremo due notti bianche, sabato 6 e domenica 7 luglio, con l'apertura del parco commerciale prolungata fino alle 22".