Elezioni amministrative, i dati dell'affluenza alle 19

Alle 19 i dati sull'affluenza registrano un calo ad Aci Castello, Ragalna e Motta Sant'Anastasia, in aumento a Zafferana Etnea.

Aci Castello. Elettori 16.199, affluenza ore 19: votanti 7294, 45,03% (precedenti amministrative 53,20%) - 8,18%.

Candidati e liste: Antonio Bonaccorso (Movimento cinque stelle); Ezia Carbone (Carbone Sindaco, Grande Aci Castello, Forza Italia); Carmelo Scandurra (Patto Civico, Aci Castello nel Cuore, Movimento Civico, Insieme per Aci Castello, Mst Movimento per lo Sviluppo Territoriale, Popolari per Aci Castello, Vivi Aci Castello).

Motta Sant’Anastasia. Elettori 9.921, affluenza ore 19: votanti 5098, 51,39% (precedenti amministrative 52,84%) -1,45%

Candidati e liste: Anastasio Carrà (Carrà Sindaco); Natale Consoli (L’altra voce); Danilo Festa dal progetto (Immagina – Danilo Festa Sindaco); Carmelo Santagati (Il cambiamento).

Ragalna. Elettori 3.405, affluenza ore 19: votanti 1869, 54,89% (precedenti amministrative 62,26%) - 7,37%

Candidati e liste: Salvo Chisari (Cresce Ragalna); Emanuele Motta (Rinascita).

Zafferana Etnea. Elettori 8341, affluenza ore 19: votanti 4158 49,85 % (precedenti amministrative 46,32%) + 3,53%

Candidati e liste: Rosaria Coco (Zafferana Viva); Angelo Di Mauro (Insieme per Zafferana); l’ex Salvatore Russo (Progetto Polis); Carmela Scuderi (Movimento 5 stelle). Sono in tutto 37866 gli elettori chiamati alle urne nei quattro comuni della provincia etnea.