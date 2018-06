Cresce rispetto alle scorse amministrative l'affluenza al voto alle 12 in tutti i capoluoghi di provincia siciliani, tranne Trapani, chiamati alle urne. A Catania i votanti sono stati 40.654, pari al 15,33 per cento, contro il 12,04 per cento delle scorse elezioni. Secondo le rilevazioni dell'ufficio elettorale della Regione siciliana, il record dei votanti è a Messina con 36.976, pari al 18,78 per cento degli aventi diritto, contro il 13,59 per cento delle scorse elezioni. A Ragusa hanno votato in 11.099, pari al 17,85 per cento, contro il 10,90 per cento delle passate amministrative. A Siracusa i votanti sono stati 17.549, pari al 17 per cento, contro il passato 12,86 per cento; a Trapani 9.871, pari al 16,47 per cento contro lo scorso 17,06 per cento.