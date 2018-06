Alle 19 in Sicilia hanno votato per il rinnovo di 138 Consigli Comunali 673.145 persone pari al 40,97 per cento degli aventi diritto che sono 1.643.135. I dati sono forniti dall'ufficio elettorale della Regione Siciliana. In aumento il dato su 4 dei 5 capoluoghi di provincia al voto rispetto alle precedenti elezioni: Catania 36,09 per cento (30,54 per cento), Messina 47,34 per cento (30,54 per cento), Ragusa 41,50 per cento (30,01 per cento), Siracusa 38,10 per cento (32,36 per cento). In calo Trapani 39,75 per cento (41,78 per cento).