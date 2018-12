Via al pagamento per gli scrutatori delle elezioni comunali

Sono già in pagamento gli onorari per i componenti dei seggi elettorali del 10 giugno 2018. E' stato disposto il saldo ai componenti dei seggi per lo svolgimento delle elezioni del Sindaco, del Consiglio Comunale, dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali e dei Consigli Circoscrizionali del Comune di Catania. Il pagamento viene effettuato esclusivamente ai diretti interessati, muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale, mediante riscossione diretta presso tutte le agenzie Unicredit del territorio nazionale. Il mandato di pagamento delle spettanze sarà a disposizione degli aventi diritto fino al 31 dicembre 2018.