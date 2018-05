Elezioni comunali, la replica del Movimento Sociale Fiamma Tricolore

In merito alle prossime elezioni comunali e alle liste che supporteranno il candidato sindaco Salvo Pogliese il Movimento Sociale Fiamma Tricolore "precisa che non partecipa alla competizione elettorale in oggetto sotto nessuna forma, né tantomeno avrebbe supportato partiti e personaggi rappresentanti di un sistema di potere a noi inviso e con i quali non ha niente da spartire".