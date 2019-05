Elezioni europee: come si vota, le liste e i candidati

Si vota domani domenica 26 maggio 2019 dalle 7.00 alle 23.00. I candidati si contenderanno 8 seggi al Parlamento europeo per la circoscrizione insulare composta da Sicilia e Sardegna. La soglia di sbarramento per l'elezione è fissata a quota 4%. Per votare bisogna recarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di un documento d'identità valido. Gli elettori possono indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Di seguito le liste e i candidati presenti in questa tornata elettorale:

Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni 15/01/1977 Roma; Raffaele Stancanelli 30/06/1950 Regalbuto (En); Maria Carolina Varchi 14/10/1983 Palermo; Giovanni Luca Cannata 17/05/1979; Siracusa Maria Fernanda Gervasi 10/12/1988 Messina; Francesco Rizzo detto Ciccio 27/09/1974; Roma Antonella Zedda 17/01/1976 Cagliari; Francesco Paolo Scarpinato 06/11/1973 Palermo.

Partito Democratico

Caterina Chinnici 05/11/1954 Palermo; Pietro Bartolo 10/02/1956 Lampedusa e Linosa (Ag); Andrea Soddu 18/12/1974 Nuoro; Michela Giuffrida 12/01/1964 Catania; Attilio Licciardi 04/02/1961 Ustica (Pa); Virginia Puzzolo 26/01/1975 Pisa; Leonardo Ciaccio 22/08/1971 Palermo; Carmela Spicola detta Mila 24/08/1967 Palermo.

Popolo della Famiglia, Alternativa Popolare

Nicola Di Matteo 19/04/1972 Polla (Sa); Barbara Figus 25/11/1971 Torino; Salvatore Anello 18/07/1963 Palermo; Eleonora Pagano 23/01/1962 Palermo; Giovan Battista Montemaggiore 02/02/1975 Palermo; Elena Di Pietra 15/07/1984 Erice (Tp); Fabio Nalbone 02/09/1967 Caltanissetta; Maria Daniela Paglietti 01/05/1968 Porto Torres (Ss).

Forza Nuova

Roberto Fiore 15/04/1959 Roma; Maria Borgia 08/09/1972 Scicli (Rg); Antonino Curro’ detto nino 17/02/1970 Palermo; Monica Grillo 28/08/1976 Catania; Pasquale Alba 19/07/1966 Favara (Ag); Antonina Impellizzeri 13/07/1979 Palermo; Agatino Sapia 01/09/1954 Adrano (Ct); Alessia Augello 20/01/1977 Roma.

Forza Italia

Silvio Berlusconi 29/09/1936 Milano; Gabriella Giammanco detta Gianmanco, Giammarco 13/06/1977 Palermo; Salvatore Cicu 03/09/1957 Palermo; Gabriella Greco 20/02/1959 Arborea (Or); Francesco Saverio romano detto Saverio 24/12/1964 Palermo; Dafne Musolino 04/12/1974 Messina; Giuseppe Milazzo 21/08/1977 Palermo; Giorgia Iacolino 09/12/1991 Agrigento.

Lega Salvini Premier

Matteo Salvini 09/03/1973 Milano; Francesca Donato 25/08/1969 Ancona; Angelo Attaguile 12/05/1947 Grammichele (Ct); Igor Gelarda detto Igor 07/02/1974 Palermo; Maria Concetta Hopps detta Marico 23/02/1974 Palermo; Sonia Pilli 03/04/1972 Sassari; Massimiliano Piu 31/10/1973 Tortoli’ (Nu); Annalisa Tardino 30/04/1979 Licata (Ag).

Partito Pirata

Stefania Calcagno 08/08/1970 Genova; Luigi Di Liberto 24/05/1952 Torino; Cristina Diana Bargu 26/01/1994 Bacau (Romania); Paul Stephen Borile 16/02/1964 Dearborn (Usa); Sara Bonanno 06/10/1964 Brescia; Rosaria Cuomo 07/10/1982 Vico Equense (Na); Emmanuele Somma 10/10/1968 Avellino.

Movimento 5 Stelle

Alessandra Todde 06/02/1969 Nuoro; Ignazio Corrao 14/01/1984 Roma; Dino Riccardo Maria Giarrusso detto Iena 11/09/1974 Catania; Flavia Di Pietro 06/05/1987 Siracusa; Matilde Montaudo 05/02/1972 Catania; Donato Forcillo 16/03/1987 Sassari; Antonio Brunetto 11/05/1987 Messina; Giuseppina Antonella Corrado 06/02/1972 Sommatino (Cl).

+Europa, Italia in Comune, Partito Democratico Europeo Pde

Fabrizio Ferrandelli 15/09/1980 Palermo; Pietrina Putzolu 23/01/1965 Milis (Or); Stefania Ficani 30/01/1978 Palermo; Giuseppe Sano’ 19/09/1977 Messina; Silvja Manzi 24/07/1973 Foggia; Marco de Andreis 14/02/1955 Roma; Maria Saeli 29/04/1988 Palermo; Elia Torrisi 24/03/1994 Catania.

Europa Verde

Nadia Spallitta 26/09/1961 Agrigento; Egidio Trainito 21/11/1947 Padova; Raffaella Spadaro 06/12/1966 Messina; Claudio Torrisi 02/07/1944 Catania; Elvira Maria Vernengo detta Dragonia 27/09/1968 Palermo; Filippo Occhipinti 25/05/1966 Palermo; Ilaria Fagotto 30/03/1964 Siracusa; Giuseppe Cuschera 08/04/1960 Frameries (Belgio).

Popolari per l'Italia

Barbara Bartolotti 28/08/1974 Palermo; Luigi Barbera 22/02/1974 Messina; Roberta Isgro’ 29/09/1991 Barcellona p.g. (Me); Francesco Casula 27/02/1964 Roma; Valentina Valenti 05/08/1970 Roma; Francesco Fazio 16/12/1958 Messina; Federica Nardo 01/07/1992 Avola (Sr); Livio Luca’ Trombetta 23/02/1949 Messina.

'La Sinistra' Rifondazione Comunista, Sinistra Europea, Sinistra Italiana

Corradino Mineo 01/01/1950 Partanna (Tp); Vera Pegna 03/08/1934 Alessandria d’Egitto (Egitto); Abdelkarim Hannachi detto Karim, Carim 24/04/1953 Nefta (Tunisia); Anna Bonforte 14/04/1970 Catania; Matteo Domenico Iannitti detto Matteo 08/12/1988 Catania; Giovanna Cosenza 18/07/1968 Piazza Armerina (En); Omar tocco 30/08/1978 Iglesias; Maria Cristina Ibba 22/02/1960 Cagliari.

Partito Comunista

Marco Rizzo 12/10/1959 Torino; Laura Bergamini 14/05/1960 Parma; Alberto Lombardo 22/04/1958 Caltanissetta; Silvia Stefani 21/07/1963 Genova; Giuseppe Salvatore Doneddu 15/03/1944 Sassari; Giovannina Bastone 12/01/1960 Carfizzi (Kr); Calogero Bavetta 02/01/1988 Ribera (Ag); Eleonora D’Antoni 24/03/1957 Roma.

Partito Animalista

Cristiano Ceriello 04/07/1974 Napoli; Anna Tonia Ravicini 10/05/1966 Boussu’ (Belgio); Enrico Rizzi 01/12/1989 Erice (Tp); Carmelo Carlo Callegari 28/10/1961 Staletti (Cz); Annunziata Bruno 29/05/1967 Nocera Inferiore (Sa); Isabella Campana 02/04/1982 Cariati (Cs); Alberto Musacchio 13/01/1961 Cuneo.

CasaPound Italia, Destre unite

Simone Di Stefano 12/08/1976 Roma; Rosamaria Volcan detta Emanuela 06/01/1969 Acireale (Ct); Francesca Caria 02/09/1984 Carbonia; Giusy Morello 08/07/1974 Palermo; Giuliana Pinna 14/11/1975 Cagliari; Pierluigi Reale 06/04/1963 Catania; Vittorio Susinno 22/03/1992 Palermo; Luca Virdis 07/08/1974 Iglesias.