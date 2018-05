Elezioni Comunali, il candidato del M5S Grasso indica altri due assessori

Giovanni Grasso, candidato sindaco del M5s, indica altri due assessori nella rosa dei nomi che faranno parte di un’eventuale giunta a 5 Stelle al Comune di Catania. “Sono due professionisti d’eccellenza, con un ottimo curriculum. La loro esperienza e le loro capacità daranno un contributo essenziale al cambiamento che vogliamo portare nella nostra città”, precisa Grasso. Dopo la designazione dell’avvocatessa Matilde Montaudo nel ruolo di vicesindaco e dell’ingegnere Gianfranco Caudullo come assessore all’Urbanistica, è ora la volta di Loredana Mazza ai Servizi sociali e di Guido Ciraolo alle Partecipate e al Patrimonio. Loredana Mazza, avvocatessa, è la presidente di un centro antiviolenza.

“Più che di assessorato ai Servizi sociali - dice - sarebbe opportuno parlare di assessorato ‘dell’Ascolto’. Ho alle spalle un percorso, lungo 10 anni, di ‘ascolto’ delle persone, di famiglie, donne e giovani, e metto la mia esperienza a disposizione del MoVimento per cercare di risolvere i gravi problemi legati al disagio, in particolare quelli relativi alla disabilità, al bullismo e alla mancanza di abitazione”. Guido Ciraolo, economista e manager, attualmente è presidente del cda di un cantiere navale. “Sono nato a Messina - spiega - ma sono un catanese di adozione. In tutta la mia carriera mi sono occupato, come amministratore e consulente, di grosse aziende nazionali. Mi pongo l’obiettivo di migliorare e ottimizzare le condizioni del patrimonio di una città che nel ’73 era considerata la Milano del Sud e di cui adesso è rimasto ben poco”.