Elezioni Ordine avvocati, primo giorno alle urne

Si è conclusa la prima giornata alle urne per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania. Oggi si sono recati al seggio 962 professionisti sui 5510 aventi diritto, per un'affluenza del 17,46 %. Un dato molto al di sotto rispetto alle scorse consultazioni(- 68%).

I professionisti potranno recarsi a esprimere le proprie preferenze presso il seggio predisposto all'interno del tribunale di Catania fino alle ore 13.00 del 12 gennaio 2019. Sono 65 i candidati che si contendono i 25 posti da consigliere. La Commissione elettorale i giorni scorsi ha dato il via libera a tutte le candidature dopo aver messo fine alla questione del divieto del doppio mandato ai sensi della legge 113/2017 e soprattutto in seguito al dibattito sorto intorno alla sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione che ribadiva il principio di retroattività della norma.

La Commissione ha corredato la decisione con l'autorevole parere del prof. Agatino Cariola, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Catania: “La commissione rinvia, per le motivazioni in esso contenute, facendo proprio il ragionamento e le conclusioni del professionista, il quale in sintesi ritiene da una piana lettura della norma – si legge nel verbale - che tali disposizioni non possano essere applicate retroattivamente e che, dunque non pongano alcun limite alle candidature”.

Come si vota

L’elettore può esprimere quindi un massimo di 10 preferenze rivolte a candidati di uno stesso genere, quindi nel caso vengano espresse tutte le preferenze consentite, il numero minimo delle preferenze riservate al genere opposto dovranno essere 6. A Catania le operazioni di voto verranno effettuate in modalità elettronica mediante l'utilizzo di appositi totem installati presso il seggio.

I candidati

Antonino Guido Distefano, Marco Tortorici, Walter Salvatore Toro, Jessica Gualtieri, Rosario Pizzino, Roberto Caruso, Alberto Giaconia, Maria Concetta La Delfa, Elena Cassela, Riccardo Liotta, Denise Maria Caruso, Lucia Roberta Spampinato, Ignazio Aiello, Giuseppe Fiumanò, Fabrizio Seminara, Tiziana Aloisio, Marcello Sutera Sardo, Salvatore Giacomo Manna, Giuseppe Filippo Casabianca, Santo Li Volsi, Oriana Mario Toscano, Giovanni Lotà, Maria Roberta Passalacqua, Amilcare Impallari, Antonello Verderame, Antonino Ciavola, Giuseppe Maria Terranova, Giovanni Ingrascì, Fabio Vincenzo Pistorio, Santo Pierpaolo Giaconia, Lidia Timpanaro, Benito Triolo, Mariangela Corbo, Lucyana Guccione, Monica Foti Longo, Luigi Giuseppe Antonino Campagna, Claudia Melina Di Stefano, Matteo Marino, Eleonora Nicotra, Francesca Trama, Luigi Maria Vitali, Letizia Alfina La Rosa, Sergio Antonino Spina, Concetta Sciuto, Davide Alfredo Negretti, Assunta Salvo, Alessia Falcone, Filippo Maugeri, Donatella Tinella, Tiziana Foti, Giampaolo Salvatore Costantino, Beatrice Bonarrigo, Bruno Benedetto Viaggio, Giacomo Antonino Gallo, Graziella Coco, Ildegarda Cunsolo, Sergio Emanuele Di Mariano, Antonino Calì, Dario Motta, Maria Santalco Florio, Francesco Seminara, Francesco Isola, Alfio Signorelli, Rosario Marchese, Corrado Adernò.