Emergenza Covid-19, prodotti alimentari consegnati a enti assistenziali

Un ingente quantitativo di prodotti alimentari è stato offerto al Comune dalla catena di fast food McDonald's a fini assistenziali. Il sindaco Salvo Pogliese nel ringraziare McDonald's per la donazione, d’intesa con gli assessori Porto, Lombardo e Balsamo ha dato indicazioni per trasferirli immediatamente alle suore di Madre Teresa di Calcutta di via Verdi 144, alla Locanda del Samaritano di via Montevergine 3 e all’Emporio solidale di via Luigi Rizzo 91, La Comunità di Sant'Egidio di via Garibaldi 89, organismi di volontariato che assistono indigenti e bisognosi. A effettuare lo spostamento dei beni è stata l’azienda di Gaetano Nicolosi, che ha effettuato gratuitamente il servizio; analoga attività, viene svolta in questi giorni dal gruppo Trasporti Fascetto, senza il pagamento di alcun onere. L’amministrazione comunale ringrazia tutte le aziende che a vario titolo si stanno prodigando gratuitamente per assistere i più bisognosi.

