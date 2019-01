Emergenza freddo, servizi sociali: piano di accoglienza e nuovi posti letto

Ulteriori posti letto oltre a quelli di consueto disponibili, per fare fronte alle all’emergenza dei senza fissa dimora, sono a disposizione da stasera nell’area urbana della città di Catania. E’ il risultato di una riunione del coordinamento con le Associazioni del “Presidio leggero” promossa dall’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo.

Croce Rossa Italiana, Comunità Sant'Egidio, Consorzio Sol.Co, Locanda del Samaritano, Accoglienza e Solidarietà, hanno manifestato disponibilità ad accogliere persone bisognose di aiuto, a seguito dell'improvviso peggioramento delle condizione meteo e dell’abbassamento delle temperature. In particolare la Croce Rossa allestirà una grande tenda nella piazza della Repubblica con una capienza pari a oltre 50 posti letto, a partire da domani sera per un periodo limitato alle eccezionali condizioni climatiche.

Da stasera invece le strutture in convenzione con il Comune garantiscono posti letto aggiuntivi: il Consorzio Sol.Co. 5 posti letto per uomini, presso il dormitorio “Il Faro” sito in via Stazzone, che già ne assicura 7; la Locanda del Samaritano 8 presso il dormitorio femminile di Via Monte Vergine, che già ne garantisce 17.

L’associazione Accoglienza e Solidarietà collaborerà con la Croce Rossa per gli interventi di supporto all'attività di accoglienza presso la tenda di piazza della Repubblica. La Comunità Sant'Egidio ha assicurato altresì la continuità dell'intervento di accoglienza, oltre a quello della Croce Rossa, presso i locali siti in Via Garibaldi. La Protezione Civile Comunale garantirà tutti gli ulteriori interventi di competenza. A cura della Croce Rossa è stato attivato il numero telefonico 095-477151, dedicato a segnalazioni legate all’ emergenza freddo.