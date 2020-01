Emergenza rifiuti al Porto, il commissario dispone la rimozione

"Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, generale Emilio Errigo, preso atto della insostenibile situazione di criticità igienico-sanitaria venutasi a creare all’interno degli spazi portuali e sulle banchine adiacenti le aree normalmente frequentate dai turisti e dai crocieristi in arrivo, partenza e transito nello scalo etneo, nonché dai cittadini che frequentano le aree pedonali del Porto di Catania, allo scopo di salvaguardare e tutelare l’igiene e la salute pubblica in Porto, ha emesso un’ordinanza per la rimozione immediata, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti". Queste le parole della nota che motiva il provvedimento adottato. "L’emergenza ambientale e igienico-sanitaria si è presentata in seguito alle note problematiche amministrative a cui deve far fronte il Comune di Catania, relative alla gara andata deserta per l’affidamento al miglior offerente dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio comunale di Catania, nel cui ambito ricade anche il sedime portuale".