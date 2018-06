Enel, a Catania imprese innovative con innovation hub e lab

Porte aperte a Catania per le imprese europee più innovative in campo energetico. Il 25 e 26 giugno l'Enel Innovation Hub e Lab di Catania ospita startup e PMI provenienti da tutto il vecchio continente. L'evento, organizzato in collaborazione con Easme, l'agenzia europea per le piccole e medie imprese, vedrà protagoniste circa 20 società qualificate del mondo energetico che hanno già ottenuto finanziamenti dall'Unione Europea all'interno del programma Sme-Instrument, introdotto dalla Commissione Europea per supportare le Pmi caratterizzate da un prodotto o un processo innovativo in ambito tecnologico.

"Questi due giorni sono per noi un'importantissima occasione per connettere il Gruppo Enel ad aziende innovative che ci aiutino a crescere rapidamente in modo sostenibile", ha detto Fabio Tentori, responsabile degli Innovation Hubs di Enel. "Offriamo l'opportunità di testare e sviluppare insieme nuove soluzioni - ha aggiunto - utilizzando i nostri laboratori, come quello nella splendida location di Catania, in un contesto tecnologicamente all'avanguardia. I migliori risultati possono poi essere adottati a livello globale nei nostri business".

Tutte le società che prendono parte all'evento hanno superato una fase di preselezione con Enel e operano in settori che spaziano dalle energie rinnovabili, alle soluzioni digitali, alle infrastrutture e reti. Nel corso della due giorni di lavori potranno presentare la propria originale soluzione tecnologica agli esperti di Enel che, posizionandosi come partner industriale, ha l'obiettivo di aprirsi a collaborazioni con startup e Pmi, in linea con la strategia di Open Innovation del Gruppo, per portare sul mercato soluzioni energetiche sempre più innovative, affidabili e sostenibili