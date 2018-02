I dipendenti Enel Distribuzione scioperano per il troppo lavoro

I sindacati hanno più volte chiesto la copertura delle diverse posizioni di strutture rese vacanti che hanno determinato nel tempo eccessivi carichi di lavoro al personale in servizio. Per questa ragione è stato proclamato lo sciopero di otto ore articolate in due giornate: le prime quattro ore nelle giornata del 13 febbraio e le ulteriori quattro nella giornata del 12 marzo