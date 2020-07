Energia: a Catania va in scena il futuro “green” della Sicilia

Prendono il via da domani a Catania, presso il teatro del Centro fieristico Le Ciminiere, "Le Giornate dell'Energia 2020". Una serie di tavole rotonde, dibattiti, approfondimenti ed eventi sul futuro "green" dell'Isola, organizzate dall'assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, e che si concluderà sabato. Ad alternarsi negli interventi, esperti e rappresentanti del settore. Si tratta di un appuntamento fondamentale per affrontare i temi della transizione energetica che quest'anno presenta numerose novità riguardo all'obiettivo di fare della Sicilia un hub del Mediterraneo, potenziando il ricorso alle fonti rinnovabili. La giornata inaugurale di domani avrà inizio alle ore 9.00 e si svilupperà in due sessioni, una mattutina dal titolo "La pianificazione ambientale ed energetica ai vari livelli istituzionali", e una pomeridiana sulle "Comunità energetiche rinnovabili". Ai lavori della tre giorni parteciperanno il governatore Nello Musumeci e l'assessore all'Energia Alberto Pierobon.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.