Entrano in banca e minacciano il direttore: la rapina è da film | VIDEO

Rapina da film alla Credem di via Giacomo Leopardi: arrestati 4 uomini „Grazie all’intervento congiunto di Volanti e Squadra Mobile, nella giornata di ieri è stata sventata una rapina a un istituto bancario di via Giacomo Leopardi: a finire in manette i pregiudicati Antonino Vinci, (cl.l999), Davide Junior Piacente, (cl.1987) e Mario Cici (cl. 1993), insieme a loro Stefano Platania, (cl.1997)