Crisi Auchan, Bianco incontra i dipendenti: "Difenderemo posti di lavoro"

Il sindaco di Catania Enzo Bianco incontrerà una delegazione dei 108 lavoratori dell'ipermercato Auchan, ai quali e' stata annunciata l'imminente chiusura. Auchan, l'azienda chiude anche a Catania: "Anni di continue perdite"

„ I vertici di Auchan Retail Italia hanno comunicato ai collaboratori e alle rappresentanze sindacali degli ipermercati di Napoli, in via Argine, e di Catania, in via La Rena, la decisione dell'azienda di interrompere l'attività commerciale nel corso del mese di aprile per la gravissima situazione economica di questi punti vendita, già nota da tempo.“





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.cataniatoday.it/cronaca/auchan-chiude-perdite-azienda-3-aprile-2018.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/CataniaToday/215624181810278

"Non stiamo parlando di numeri ma di persone: di famiglie con sogni e speranze. A loro - afferma - dobbiamo la promessa che metteremo il massimo impegno per cercare di salvaguardare questi posti di lavoro. Saro' a fianco dei lavoratori e dei sindacati in questa difficile vertenza ed oggi incontrero' una delegazione di sindacalisti e lavoratori per comprendere quali margini di intervento possono esserci in questa delicata questione in vista dell'incontro con l'azienda del prossimo sei aprile. Quel che posso dire fin da adesso e' che difenderemo strenuamente ogni singolo posto di lavoro".