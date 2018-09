Enzo Bianco incontrerà Conte per discutere sul bando delle Periferie

Il consigliere comunale ed ex sindaco di Catania, Enzo Bianco, farà parte in qualità di presidente dell'Assemblea Nazionale dell'Anci, della delegazione di amministratori locali che domani incontrerà il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per "chiedere un'immediata soluzione riguardo al finanziamento del bando periferie".

"La cancellazione del 'Bando per le periferie' - sottolinea Bianco - farebbe perdere a Catania più di 49 milioni di euro. Risorse che prevedevano interventi nella periferia nord, a Trappeto e San Giovanni Galermo, con la realizzazione di un Parco e il completamento di Piazza Beppe Montana. A Librino il restauro della Brancati destinata a diventare Scuola superiore. Ed anche alla Civita. Oltre alla ristrutturazione de Le Ciminiere".