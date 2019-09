Va in gita alle eolie con marijuana e "fumo", ma incontra i carabinieri

I carabinieri hanno denunciato un pregiudicato pozzallese di 20 anni, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Proveniente in pullman da Pozzallo, sostava davanti l’aeroporto di Catania quando, scorgendo i militari che si stavano avvicinando per sottoporlo a controllo, ha cercato inutilmente di allontanarsi. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi tra hashish e marijuana, occultate nello zaino da viaggio. Il giovane denunciato, ha dichiarato ai carabinieri di trovarsi davanti l’aerostazione in attesa del pullman per Messina da dove si sarebbe imbarcato per le isole eolie, precisamente per Lipari.