Equitazione, la Coppa degli Assi si terrà ad Ambelia

Ritorna in Sicilia, dopo l'ultima edizione svoltasi a Verona nel 2016, la storica Coppa degli Assi, il concorso equestre internazionale di salto a ostacoli. A ospitare l’evento - dopo le trentadue edizioni svoltesi a partire dal 1976 nel campo che si trova all'interno del Parco della Favorita di Palermo - sarà il rinnovato impianto della Tenuta di Ambelia di proprietà della Regione Siciliana, che sorge sulle colline di Militello in Val di Catania a quaranta chilometri dal capoluogo etneo. La presentazione della manifestazione si terrà a Catania, domani (lunedì 14 ottobre) alle ore 10 nel Palazzo della Regione. Saranno presenti il governatore Nello Musumeci, il presidente dell’Istituto di incremento ippico, Caterina Grimaldi di Nixima e i sindaci di Catania, Militello in Val di Catania e Scordia.